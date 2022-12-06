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24 минуты назад

Актриса Анастасия Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Super.ru

Звезда «Улиц разбитых фонарей» перенесла четыре операции, но врачи так и не смогли поставить ей диагноз. В передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» актриса театра и кино честно рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались после череды семейных трагедий. За один год Анастасия похоронила сразу трех близких людей: маму, брата и возлюбленного.

Актриса Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни
Фото: КинопоискКинопоиск

Психологические переживания сказались и на здоровье: у артистки появились проблемы с ногами, а общее состояние ухудшилось из-за тяжело перенесенного коронавируса. В телепередаче Мельникова рассказала, что первое время даже не могла передвигаться самостоятельно, из-за чего ей пришлось сесть в инвалидную коляску. Четыре операции за два года немного улучшили ситуацию, но окончательно болезнь не прошла.

Кадр из передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

В том числе и лишний вес у актрисы появился после интенсивного лечения, в которое входила гормонотерапия. Сейчас Анастасия продолжает выходить на сцену театра и, несмотря на невозможность избавиться от недуга окончательно, благодарит врачей.

«До сих пор мне не могут поставить диагноз. Это какая-то новая история, которую в том числе на мне учатся лечить. Но раз я хожу, периодически играю в спектаклях, то значит врачи — гении!» — поделилась актриса.

Шоу-бизнес,Анастасия Мельникова,
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