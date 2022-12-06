Актриса Мельникова изменилась до неузнаваемости из-за тяжелой болезни

Звезда «Улиц разбитых фонарей» перенесла четыре операции, но врачи так и не смогли поставить ей диагноз. В передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» актриса театра и кино честно рассказала, что проблемы со здоровьем у нее начались после череды семейных трагедий. За один год Анастасия похоронила сразу трех близких людей: маму, брата и возлюбленного.

Фото: Кинопоиск Кинопоиск

Психологические переживания сказались и на здоровье: у артистки появились проблемы с ногами, а общее состояние ухудшилось из-за тяжело перенесенного коронавируса. В телепередаче Мельникова рассказала, что первое время даже не могла передвигаться самостоятельно, из-за чего ей пришлось сесть в инвалидную коляску. Четыре операции за два года немного улучшили ситуацию, но окончательно болезнь не прошла.

Кадр из передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»

В том числе и лишний вес у актрисы появился после интенсивного лечения, в которое входила гормонотерапия. Сейчас Анастасия продолжает выходить на сцену театра и, несмотря на невозможность избавиться от недуга окончательно, благодарит врачей.