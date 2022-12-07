Наталья Штурм озвучила гонорары артистов в СССР после слов Вайкуле

Российская певица Наталья Штурм призвала Лайму Вайкуле воздержаться от интервью, чтобы не растерять поклонников после заявлений латвийской певицы о том, что она «содержала СССР». Об этом Штурм заявила в комментарии для «Слово и Дело».

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В недавнем интервью латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что СССР обязан ей «по гроб жизни», так как, будучи звездой советской эстрады, она «содержала филармонии и Советский Союз, выпуская свои диски». По словам артистки, за концерт она получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч, а остальное — шло государству.

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Многие россияне сочли это высказывание певицы оскорбительным. В стороне не осталась даже представитель МИД России Мария Захарова. Комментируя заявление Вайкуле, она отметила, что осталось понять, кто содержал людей, которые приобретали «билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы».

Певица Наталья Штурм в комментарии для «Слово и Дело» отметила, что слова Лаймы Вайкуле совершенно не соответствуют истине, а скорее говорят о том, что она преувеличивает собственную значимость. Дело в том, что в советское время не было как такового шоу-бизнеса, а значит и рассматривать его в категории прибыли было бы неграмотно.

«Справедливости ради, артисты в СССР были богаты. Брали количеством концертов. Сам Кобзон рассказывал, что концертов за день могло быть семь-восемь, в праздники — больше. Самая высокая ставка была у народницы Людмилы Зыкиной — 300 рублей за концерт. Средняя зарплата служащего в СССР была 130 рублей в месяц. Эдита Пьеха получала 19 рублей за концерт. Анне Вески за свой альбом получила 78 руб. Выпуск грампластинки в то время был рекламой артиста, а не заработком. Это компенсировали концерты по всей стране — и кассовые и "левые"», — объясняет Наталья Штурм.

Слова Лаймы Вайкуле о том, что она «кормила СССР», Наталья Штурм назвала «не более чем бравадой самолюбивой артистки». В советское время эстраду представляли и более успешные звезды, которые собирали в разы больше зрителей и выручки. Самыми популярными артистами того времени были Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Юрий Антонов, Муслим Магомаев, Людмила Зыкина. Наталья Штурм призвала отказаться от подобных скандальных интервью Лайму Вайкуле и подобных ей артистов, чтобы не растерять оставшихся поклонников.

«В СССР не было шоу-бизнеса как бизнеса. Поэтому и тема "кто кого кормил" — это от лукавого. Преувеличение собственной значимости характерно для всех артистов. Вызывает удивление, но не возмущение. Как сказал бы Илья Резник: "Я вышла на Пикадилли. Ну вышла и ушла". И ещё — я бы посоветовала "символам времени", которым, безусловно, является Лайма Вайкуле, воздерживаться от интервью, чтобы не растерять поклонников. Репертуар у нее хороший, ностальгический. Громкие и спорные высказывания оставляют осадок, а поп-музыка — это искусство удовольствия, расслабления. Сказать по-простому? Лайма — не грузи!» — заявила Наталья Штурм.