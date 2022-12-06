Гоген Солнцев госпитализирован в Москве

Актера, участника различных телешоу Гогена Солнцева госпитализировали после падения в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канала «112».

Фото: соцсети соцсети

По данным «112», Солнцев неудачно упал и получил черепно-мозговую травму. Канал утверждает, что врачи также зафиксировали у него сильное алкогольное опьянение.

Судя по страницам актера в соцсетях, 5 декабря у него был день рождения.