Актер и шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в Москве . Об этом пишет Telegram-канал 112.

Медики диагностировали у актера черепно-мозговую травму. Он проведет несколько дней в больнице.

В сентябре СМИ сообщали, что Гоген Солнцев лег на операционный стол. Сначала инсайдеры утверждали, что это экстренная госпитализация. Затем пошли слухи о смене пола. Солнцев опроверг эту информацию ранее и заявил, что слухи пустила его бывшая жена. Актер объяснил, что перенес семичасовую пластическую операцию.