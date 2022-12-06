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56 минут назад

112: Гоген Солнцев госпитализирован в Москве после падения

Газета.Ruиещё 2

Актер и шоумен Гоген Солнцев госпитализирован в Москве. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Гоген Солнцев госпитализирован в Москве
Фото: solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)solntcev/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Согласно информации издания, Солнцев неудачно упал в Костомаровском переулке. Шоумен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Медики диагностировали у актера черепно-мозговую травму. Он проведет несколько дней в больнице.

В сентябре СМИ сообщали, что Гоген Солнцев лег на операционный стол. Сначала инсайдеры утверждали, что это экстренная госпитализация. Затем пошли слухи о смене пола. Солнцев опроверг эту информацию ранее и заявил, что слухи пустила его бывшая жена. Актер объяснил, что перенес семичасовую пластическую операцию.

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