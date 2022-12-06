Киркоров задолжал государству крупную сумму

Народный артист России, певец Филипп Киркоров задолжал более семи миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: ТАСС ТАСС

Речь идет о налоге на недвижимость, а именно — особняке в Московской области. Исполнитель не заплатил 6 миллионов 316 тысяч рублей. Кроме того, он должен в качестве налога налог за московскую квартиру, землю и машину — всего семь миллионов 67 тысяч.

У Киркорова в последнее время дела идут не так хорошо, как раньше. Его компания обеднела на 97 миллионов рублей за 2020 год. Так как последние данные о фирмах артиста еще не обнародованы, можно гадать о состоянии бизнеса. При этом в 2019 году прибыль за год составляла 85 миллионов — значит, два года назад артист уже был в минусе на 12 миллионов.

«Филипп Киркоров Корпорейшн» потеряла 61 миллион рублей, по данным на 2020 год. Но это предприятие удержалось тогда на нулевом балансе. По словам экспертов, за один год музыкант потерял около 160 миллионов. Федеральная налоговая служба РФ не раз замораживала счета этой фирмы из-за неуплаты налогов и штрафов за просрочку.