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55 минут назад

Киркоров задолжал государству 7 миллионов рублей

Елена Прошина

Народный артист России, певец Филипп Киркоров задолжал более семи миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Киркоров задолжал государству крупную сумму
Фото: ТАССТАСС

Речь идет о налоге на недвижимость, а именно — особняке в Московской области. Исполнитель не заплатил 6 миллионов 316 тысяч рублей. Кроме того, он должен в качестве налога налог за московскую квартиру, землю и машину — всего семь миллионов 67 тысяч.

У Киркорова в последнее время дела идут не так хорошо, как раньше. Его компания обеднела на 97 миллионов рублей за 2020 год. Так как последние данные о фирмах артиста еще не обнародованы, можно гадать о состоянии бизнеса. При этом в 2019 году прибыль за год составляла 85 миллионов — значит, два года назад артист уже был в минусе на 12 миллионов.

«Филипп Киркоров Корпорейшн» потеряла 61 миллион рублей, по данным на 2020 год. Но это предприятие удержалось тогда на нулевом балансе. По словам экспертов, за один год музыкант потерял около 160 миллионов. Федеральная налоговая служба РФ не раз замораживала счета этой фирмы из-за неуплаты налогов и штрафов за просрочку.

Несмотря на долги, недавно Киркоров устроил масштабную вечеринку в честь Дня рождения дочери Аллы-Виктории и не скупился ни на антураж, ни на подарки. При этом за пару месяцев певец поссорился с несколькими звездными коллегами, устроил сцену в аэропорту, отхлестал мужчину в зрительном зале букетом роз по лицу, обругал певицу Наргиз и матом послал актрису Марию Шукшину за критику его актерского таланта.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Филипп Киркоров,ФНС России,
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