Директор Ивана Краско назвал причину «госпитализации» актера

Директор актера Ивана Краско назвал не соответствующими действительности слухи о его госпитализации с гипертоническим кризом. Вячеслав Смородинов уточнил, что его клиента положили в больницу на плановое обследование. Об этом пишет «Газета.Ru».
Смородинов отметил, что «криз не подтвержден». Он добавил, что никто не увозил Краско на скорой, актер доехал до больницы самостоятельно.
По словам директора, два раза в год Краско ложится на обследование, с тем, чтобы поддерживать состояние организма.
В больнице на обследовании он обычно находится от 10 до 14 дней. В случае необходимости, ему могут назначить лечение, пояснил Смородинов.
Ранее сообщалось, что актер Иван Краско был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга с гипертоническим кризом.