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19 минут назад

Директор Ивана Краско назвал причину «госпитализации» актера

Илья Родин

Директор актера Ивана Краско назвал не соответствующими действительности слухи о его госпитализации с гипертоническим кризом. Вячеслав Смородинов уточнил, что его клиента положили в больницу на плановое обследование. Об этом пишет «Газета.Ru».

Директор Ивана Краско назвал причину «госпитализации» актера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смородинов отметил, что «криз не подтвержден». Он добавил, что никто не увозил Краско на скорой, актер доехал до больницы самостоятельно.

По словам директора, два раза в год Краско ложится на обследование, с тем, чтобы поддерживать состояние организма.

В больнице на обследовании он обычно находится от 10 до 14 дней. В случае необходимости, ему могут назначить лечение, пояснил Смородинов.

Ранее сообщалось, что актер Иван Краско был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Санкт-Петербурга с гипертоническим кризом.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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