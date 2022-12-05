Директор Ивана Краско назвал причину «госпитализации» актера

Директор актера Ивана Краско назвал не соответствующими действительности слухи о его госпитализации с гипертоническим кризом. Вячеслав Смородинов уточнил, что его клиента положили в больницу на плановое обследование. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Смородинов отметил, что «криз не подтвержден». Он добавил, что никто не увозил Краско на скорой, актер доехал до больницы самостоятельно.

По словам директора, два раза в год Краско ложится на обследование, с тем, чтобы поддерживать состояние организма.

В больнице на обследовании он обычно находится от 10 до 14 дней. В случае необходимости, ему могут назначить лечение, пояснил Смородинов.