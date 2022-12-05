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1 час назад

Ивана Краско планово госпитализировали

ТАССиещё 3

Народный артист России Иван Краско в плановом порядке лег в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил в понедельник концертный директор артиста Вячеслав Смородинов.

Ивана Краско планово госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это планово. Все хорошо", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Краско находится в Мариинской больнице "для профилактики общего состояния".

По словам Смородинова, артист находится в стационаре с утра понедельника, предполагается, что он пробудет там в течение 10-14 дней.

Краско - артист театра и кино. В сентябре он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,
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