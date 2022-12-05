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1 час назад

Оскар Кучера похвалил Лепса за хорошо поставленный удар после драки в Петербурге

Газета.Ru

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил мнение по поводу драки, которая произошла между Григорием Лепсом и посетителем в Санкт-Петербурге.

Оскар Кучера похвалил Лепса за хорошо поставленный удар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кучера встал на защиту артиста. По его словам, новость о драке Лепса «распылили в воздухе».

«Короче, пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!» — написал телеведущий в личном блоге.

Актер отметил, что мужчина по имени Дмитрий, с которым у Лепса произошла драка, не старался сгладить конфликт.

«Посетитель не хотел сдаваться, а, наоборот, проявлял всяческую активность», — считает Кучера.

Сейчас полицейские проводят проверку после драки Григория Лепса с 39-летним посетителем бара Дмитрием. По словам адвоката пострадавшего, музыкант предложил сыграть мужчине в нарды на крупную сумму и проявил агрессию после отказа.

Шоу-бизнес,Оскар Кучера,Григорий Лепс,
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