Оскар Кучера похвалил Лепса за хорошо поставленный удар

«Короче, пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!» — написал телеведущий в личном блоге.