Оскар Кучера похвалил Лепса за хорошо поставленный удар

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале выразил мнение по поводу драки, которая произошла между Григорием Лепсом и посетителем в Санкт-Петербурге.
Кучера встал на защиту артиста. По его словам, новость о драке Лепса «распылили в воздухе».
«Короче, пусть на сцене сегодня у Григория не задалось, ноту не взял, говорит тяжко после болезни, понимаю! Микрофон швырнул. А тут под вечер бедолага какой-то под горячую руку попался. Кстати, удар у Гриши поставлен, зачет!» — написал телеведущий в личном блоге.
Актер отметил, что мужчина по имени Дмитрий, с которым у Лепса произошла драка, не старался сгладить конфликт.
«Посетитель не хотел сдаваться, а, наоборот, проявлял всяческую активность», — считает Кучера.
Сейчас полицейские проводят проверку после драки Григория Лепса с 39-летним посетителем бара Дмитрием. По словам адвоката пострадавшего, музыкант предложил сыграть мужчине в нарды на крупную сумму и проявил агрессию после отказа.