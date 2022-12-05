В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
53 минуты назад

Рэпера PINQ избили у ночного клуба в Москве

Газета.Ru

Рэпера PINQ (настоящее имя Влад Козицын) избили у ночного клуба в Москве, сообщает Life.ru.

Утверждается, что 25-летний музыкант проводил время в клубе на Грузинском Валу в ночь на 3 декабря. По его словам, по выходе на улицу на него напали некие «алкаши».

После драки PINQ на скорой увезли в больницу, у него диагностировали перелом носа. Госпитализация не потребовалась, было ли по факту нападения написано заявление в полицию, неизвестно.

Адвокат привел подробности драки с участием Лепса в Петербурге

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина по имени Дмитрий, который накануне подрался с Григорием Лепсом, подал заявление об избиении певцом в территориальный отдел полиции Санкт-Петербурга. 3 декабря Лепс после концерта в Ледовом дворце отправился в бар Finnegan's. Возле заведения артист вступил в конфликт с одним из посетителей, после чего между ними завязалась драка.

Шоу-бизнес,Происшествия,Видео,Григорий Лепс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители