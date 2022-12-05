Рэпера PINQ избили у ночного клуба в Москве

Рэпера PINQ (настоящее имя Влад Козицын) избили у ночного клуба в Москве, сообщает Life.ru.

Утверждается, что 25-летний музыкант проводил время в клубе на Грузинском Валу в ночь на 3 декабря. По его словам, по выходе на улицу на него напали некие «алкаши».

После драки PINQ на скорой увезли в больницу, у него диагностировали перелом носа. Госпитализация не потребовалась, было ли по факту нападения написано заявление в полицию, неизвестно.