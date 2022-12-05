Рэпера PINQ избили у ночного клуба в Москве

Рэпера PINQ (настоящее имя Влад Козицын) избили у ночного клуба в Москве, сообщает Life.ru.
Утверждается, что 25-летний музыкант проводил время в клубе на Грузинском Валу в ночь на 3 декабря. По его словам, по выходе на улицу на него напали некие «алкаши».
После драки PINQ на скорой увезли в больницу, у него диагностировали перелом носа. Госпитализация не потребовалась, было ли по факту нападения написано заявление в полицию, неизвестно.
Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина по имени Дмитрий, который накануне подрался с Григорием Лепсом, подал заявление об избиении певцом в территориальный отдел полиции Санкт-Петербурга. 3 декабря Лепс после концерта в Ледовом дворце отправился в бар Finnegan's. Возле заведения артист вступил в конфликт с одним из посетителей, после чего между ними завязалась драка.