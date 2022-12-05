Певец Леонид Агутин на съемках премии «Песня года» не стал позировать в кадре вместе с исполнителем SHAMAN. Об этом пишет StarHit.

После того как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел к фотозоне и позировал фотографам, Агутин появился на красной дорожке, однако сразу же ушел. Артист не захотел мешать коллеге и вернулся только после того, как Дронов покинул фотозону.