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29 минут назад

Леонид Агутин отказался позировать в кадре с певцом SHAMAN на "Песне года"

Газета.Ruиещё 1

Певец Леонид Агутин на съемках премии «Песня года» не стал позировать в кадре вместе с исполнителем SHAMAN. Об этом пишет StarHit.

После того как SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вышел к фотозоне и позировал фотографам, Агутин появился на красной дорожке, однако сразу же ушел. Артист не захотел мешать коллеге и вернулся только после того, как Дронов покинул фотозону.

SHAMAN заявил о желании поехать с концертом в Донбасс

Ранее Дима Билан появился на премии «Песня года» и сделал неоднозначное заявление. Исполнитель сравнил отечественный шоу-бизнес с цирком.

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