Адвокат посетителя петербургского бара, на которого набросился российский певец Григорий Лепс с охранниками, Евгений Хейфец рассказал, что артист был инициатором конфликта. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил представитель пострадавшего.

По его словам, посетитель бара Дмитрий спокойно отдыхал в свой выходной, делая небольшие ставки, до тех пор, пока в заведение не пришел Лепс и не захотел сыграть по-крупному.

«Он играл в нарды. Пришел Лепс... Потребовал, чтобы его пустили играть. Сказал, что ставит $10 тыс. Достал пачку пятитысячных рублевых купюр», — сказал адвокат.

Дмитрий, который, по словам защитника, такими средствами не обладает, попросил дать ему закончить игру. Тогда Лепс отдал очки охраннику и нанес первый удар, после чего предложил выйти на улицу для продолжения разговора.