«Ваню - то зачем унижать?» Продюсер озвучил гонорары Урганта

Звездный промоутер Табриз Шахиди, который давно занимается выступлениями звезд шоу-бизнеса на корпоративных и частных вечеринках, считает, что, вопреки слухам о снижении ценника на топовых исполнителей в новогодние праздники, в реальности ничего подобного не происходит.
Как пишет «Комсомольская Правда», по данным анонимных источников сообщалось, что гонорар Филиппа Киркорова упал с 12 до 10 млн, Семена Слепакова - с 4 до 2,5 млн, Максима Галкина* - с 5 до 2 млн, Ивана Урганта - с 6 до 2 млн.
«Почти везде соврали, а доверчивые распространяют, не удосужившись обратиться к авторитетным экспертам. Но Ваню-то зачем так унижать? Ургант как стоил 60 тысяч евро (3,5 - 4 млн рублей), так и стоит», - сообщил Табриз.
По словам промоутера, в целом никакого падения гонораров не произошло. Исключение – Галкин, его просто никто не пригласит.
«Сема стабилен - около 2,5 - 3 миллионов, Филипп - давно 10 млн и прекрасно продается. На Галкина в России спроса нет совсем, гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет - они всегда ниже. Но если пригласить его в Дубаи, гонорар будет тот же, что и раньше: 100 000 евро (ок. 6,6 млн рублей)», - объяснил Шахиди.
Шахиди отметил, что из моды вышли предновогодние тематические вечеринки, а грядущие корпоративы будут проходить в формате «пьянка, еда, артисты».
*Признан иноагентом в РФ.