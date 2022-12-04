«Ваню - то зачем унижать?» Продюсер озвучил гонорары Урганта

«Сема стабилен - около 2,5 - 3 миллионов, Филипп - давно 10 млн и прекрасно продается. На Галкина в России спроса нет совсем, гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет - они всегда ниже. Но если пригласить его в Дубаи, гонорар будет тот же, что и раньше: 100 000 евро (ок. 6,6 млн рублей)», - объяснил Шахиди.