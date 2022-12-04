В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
44 минуты назад

«Ваню - то зачем унижать?» Продюсер озвучил гонорары Урганта

Ирина Лебедева

Звездный промоутер Табриз Шахиди, который давно занимается выступлениями звезд шоу-бизнеса на корпоративных и частных вечеринках, считает, что, вопреки слухам о снижении ценника на топовых исполнителей в новогодние праздники, в реальности ничего подобного не происходит.

«Ваню - то зачем унижать?» Продюсер озвучил гонорары Урганта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет «Комсомольская Правда», по данным анонимных источников сообщалось, что гонорар Филиппа Киркорова упал с 12 до 10 млн, Семена Слепакова - с 4 до 2,5 млн, Максима Галкина* - с 5 до 2 млн, Ивана Урганта - с 6 до 2 млн.

«Почти везде соврали, а доверчивые распространяют, не удосужившись обратиться к авторитетным экспертам. Но Ваню-то зачем так унижать? Ургант как стоил 60 тысяч евро (3,5 - 4 млн рублей), так и стоит», - сообщил Табриз.

По словам промоутера, в целом никакого падения гонораров не произошло. Исключение – Галкин, его просто никто не пригласит.

«Сема стабилен - около 2,5 - 3 миллионов, Филипп - давно 10 млн и прекрасно продается. На Галкина в России спроса нет совсем, гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет - они всегда ниже. Но если пригласить его в Дубаи, гонорар будет тот же, что и раньше: 100 000 евро (ок. 6,6 млн рублей)», - объяснил Шахиди.

Шахиди отметил, что из моды вышли предновогодние тематические вечеринки, а грядущие корпоративы будут проходить в формате «пьянка, еда, артисты».

*Признан иноагентом в РФ.

Шоу-бизнес,Табриз Шахиди,Семен Слепаков,Иван Ургант,Филипп Киркоров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители