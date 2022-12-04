В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
48 минут назад

Семенович подарила бойцам Донбасса беспилотник

Ирина Лебедева

Анна Семенович сделала для российских бойцов, защищающих Донбасс, чрезвычайно ценный и нужный подарок. Артистка купила беспилотник, стоимость которого составляет более 500 тысяч рублей. Об этом пишет ФАН.

Семенович подарила бойцам Донбасса беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певица с самого начала специальной операции на Украине участвует в сборах гуманитарной помощи для жителей Донбасса и его защитников. В эфире телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ она призналась, что хотела бы поехать туда поработать медицинской сестрой, но не имеет для этого достаточных знаний.

Кроме того, Анна выступает в составе Агитбригады «Русского радио», которая недавно приезжала в Донецк и Луганск.

В конце сентября стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины признало артистку Анну Семенович угрозой безопасности и добавило ее в «черный список» под номером 158.

Причиной внесения в список послужило то, что Семенович поддерживает политику российских властей. Кроме того, она приезжала к военнослужащим, задействованным в военной спецоперации на территории Украины.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители