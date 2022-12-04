Семенович подарила бойцам Донбасса беспилотник

Анна Семенович сделала для российских бойцов, защищающих Донбасс, чрезвычайно ценный и нужный подарок. Артистка купила беспилотник, стоимость которого составляет более 500 тысяч рублей. Об этом пишет ФАН.

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Певица с самого начала специальной операции на Украине участвует в сборах гуманитарной помощи для жителей Донбасса и его защитников. В эфире телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ она призналась, что хотела бы поехать туда поработать медицинской сестрой, но не имеет для этого достаточных знаний.

Кроме того, Анна выступает в составе Агитбригады «Русского радио», которая недавно приезжала в Донецк и Луганск.

В конце сентября стало известно, что министерство культуры и информационной политики Украины признало артистку Анну Семенович угрозой безопасности и добавило ее в «черный список» под номером 158.