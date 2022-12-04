Лобода рассказала о жизни в Латвии

«Вся моя команда говорит, что во мне два кардинально разных человека. Допустим, на сцену ты выходишь вся такая суперзвезда, королева, высоко поднятый подбородок — пошла рвать зал. Все мои друзья говорят: «Как в тебе все это уживается, непонятно». А я отвечаю, что если нести этот образ и в жизни (такие артисты тоже есть), то ты по чуть-чуть сходишь с ума», - объяснила Лобода.