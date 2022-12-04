Лобода рассказала о жизни в Латвии

Светлане Лободе запрещен въезд в Россию на 50 лет. На Украине ее тоже не особо ждут, поскольку считают, что она была слишком тесно связана с нашей страной. Обосновалась певица в Риге, где уже некоторое время назад приобрела дом недалеко от морского побережья.
Как пишет СтарХит со ссылкой на YouTube-канал Esquire Kazakhstan, жизнь в Латвии Светлане нравится.
«Живем в одном доме с бабушкой. И сестра младшая с нами. Дедушка уехал обратно на Украину, в родной город Ирпень. В Риге меня все знают, это очень помогает в быту. Очень спокойные люди, довольно интеллигентные и воспитанные. Никогда не переходят границы, даже фотографироваться просят очень редко. Смотрят, говорят комплименты, не позволяют себе вольностей», - поделилась впечатлениями звезда.
Певица продолжает выступать с концертами. Она призналась, что в обычной жизни она вовсе не роковая женщина – такой образ у нее лишь на сцене, поскольку зрителям это нравится.
«Вся моя команда говорит, что во мне два кардинально разных человека. Допустим, на сцену ты выходишь вся такая суперзвезда, королева, высоко поднятый подбородок — пошла рвать зал. Все мои друзья говорят: «Как в тебе все это уживается, непонятно». А я отвечаю, что если нести этот образ и в жизни (такие артисты тоже есть), то ты по чуть-чуть сходишь с ума», - объяснила Лобода.
МИД Литвы рассчитывал объявить Лободу нежелательной в стране персоной, однако не нашел юридических оснований, пишет «Взгляд.ру». Было объявлено об отмене концертов, но затем продажу билетов возобновили.