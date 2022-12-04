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11 минут назад

«Такое у всех случается»: Лолита заступилась за Лепса

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях активно обсуждают скандальное поведение Григория Лепса на концерте в Санкт-Петербурге. Напомним, во время исполнения песни «Самый лучший день» артист остановился на полуслове, бросил микрофон, очки и ушел со сцены. Позднее его концертный директор и он сам объяснили, что это был срыв из-за плохого самочувствия.

«Такое у всех случается»: Лолита заступилась за Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но буквально через день певец уже вернулся в Москву и вышел на сцену. Лепс выступил в штатном режиме – без каких-либо происшествий. С ним пообщалась Лолита Милявская:

«Я встретила сейчас Гришу: милейший человек, очень добрый, в хорошем расположении духа», - сообщила певица.

О неприятном инциденте в Петербурге Лепс ничего ей не сказал, и обсуждать эту тему Лолита не стала. Впрочем, как призналась Милявская, подобные срывы бывают у каждого артиста, и она сама не исключение, - сообщает «Московский Комсомолец».

«Когда мне не нравится что-то из того, что я делаю на сцене, выхожу за кулисы и прошу прощения у своего коллектива. Бывает, плохо спела, сфальшивила. Такое у всех случается. Это жизнь», - объяснила звезда.

Ранее сообщалось, что народный артист России Григорий Лепс, певица Ольга Бузова и музыкант Леонид Агутин не останутся без заработка в праздники, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

Востребованные звезды шоу-бизнеса не остались без заказов в главную ночь в году. Так, Агутин собирается петь в ресторане «Турандот» и в «Крокус Сити Холле». Музыкант разделит сцену с Лепсом и исполнительницей Zivert. Цена за билет на мероприятие — более 70 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Лолита Милявская,Григорий Лепс,Леонид Агутин,Ольга Бузова,
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