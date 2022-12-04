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36 минут назад

Дакота обвинила рэпера Schokk в воровстве песни

Ирина Лебедева

Рита Дакота публично завила, что рэпер Дима Бамберг (известен под псевдонимом Schokk) украл у нее песню. История это старая – речь идет об альбоме который вышел у рэпера в 2010 году. Там музыкант записал микс на песню Дакоты «Спички».

Дакота обвинила рэпера Schokk в воровстве песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рита указала Дмитрию на недопустимость зарабатывания популярности на чужом имени и попросила в виде компенсации отправить деньги в ее благотворительный фонд для помощи зависимым людям, - сообщает 5 Канл.

Рэпер же записал видеообращение, где изложил свой взгляд на ситуацию. Он сообщил, что Дакота и раньше знала о записи песни, однако, поскольку он тогда был неизвестным певцом, то не придавала этому внимания. Но время шло, исполнитель приобрел известность, да и недавнее интервью Schokk с Ксенией Собчак и принесло новую волну популярности. И лишь сейчас Дакота решила вспомнить историю 12-летней давности.

В социальных сетях между артистами завязался скандал. В итоге Бамберг написал, что трек он удалил. Потому что пожалел Дакоту как «певицу с несостоявшейся карьерой».

«Рита Дакота не оставляет меня в покое и начинает меня раздражать, как икота. Рита Икота чес слово. Отстань от меня», — пока последнее слово осталось за рэпером.

Такие ситуации для музыкантов не редкость. То и дело в плагиате обвиняют исполнителей и композиторов по всему миру. Причиной разбирательств становятся тексты, музыка и даже аранжировки. Одни дела доходят до суда, другие стараются урегулировать мирно. Иски подавали даже на Мадонну, Аврил Лавин, Леди Гагу.

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