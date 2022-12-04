Дочь Ефремова ищет подработку

Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, погубил и искалечил не только собственную судьбу и судьбу погибшего в смертельной автоаварии человека. Кардинально изменилась жизнь близких актера. Об этом рассказывают 7days.ru.

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Так дочь Ефремова Вера (от брака с Софьей Кругликовой), которой 18 лет, вынуждена искать подработку. Девушка дала в социальных сетях объявление – она предлагает услуги репетитора по английскому языку. Вера также просит своих знакомых сделать перепост этой информации – педагог она начинающий, и пула клиентов пока не набрала.

«Если кто-то вдруг ищет репетитора по английскому для себя, детей, родственников или знакомых — я этим занимаюсь. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, разговорным английским или просто повышением успеваемости. Научу с нуля или расширю знания с уже имеющегося уровня», - пишет Ефремова.