Дочь Ефремова ищет подработку

Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, погубил и искалечил не только собственную судьбу и судьбу погибшего в смертельной автоаварии человека. Кардинально изменилась жизнь близких актера. Об этом рассказывают 7days.ru.
Так дочь Ефремова Вера (от брака с Софьей Кругликовой), которой 18 лет, вынуждена искать подработку. Девушка дала в социальных сетях объявление – она предлагает услуги репетитора по английскому языку. Вера также просит своих знакомых сделать перепост этой информации – педагог она начинающий, и пула клиентов пока не набрала.
«Если кто-то вдруг ищет репетитора по английскому для себя, детей, родственников или знакомых — я этим занимаюсь. Занимаюсь подготовкой к ОГЭ, ЕГЭ, разговорным английским или просто повышением успеваемости. Научу с нуля или расширю знания с уже имеющегося уровня», - пишет Ефремова.
Напомним, что артиста лишили свободы на 7,5 лет за ДТП со смертельным исходом. Самые преданные поклонники Ефремова не отвернулись от него после этой трагедии, а, наоборот, стараются поддерживать всеми силами.