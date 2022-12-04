Taюрская и Лазарева* закрыли ИП в России

Солистка группы Little Big Софья Таюрская и телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) закрыли ИП в России. Об этом сообщает kp.ru.
Таюрская открыла счет в 2018 году, на него приходили гонорары за рекламу, выступления и другую деятельность. ИП певицы прекратил существование 1 декабря.
Лазарева ликвидировала свой счет в тот же день. Адвокат Андрей Алешкин считает, что из-за статуса иностранного агента телеведущей нет смысла быть индивидуальным предпринимателем в России.
«На иностранных агентов распространяются определенные ограничения и запреты, в том числе, им недоступна упрощенная система налогообложения. Теперь, когда иноагенты лишились всех преимуществ ИП, вести бизнес им стало сложно и невыгодно», — сказал он.
При этом, сообщает kp.ru, Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), Семен Слепаков, Чулпан Хаматова и Илья Прусикин все еще сохраняют ИП.