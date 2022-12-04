Леонтьев не приехал на съемки «Песни года»

Во дворце "Мегаспорт" состоялись съемки ежегодного праздничного концерта «Песня года». Впервые с 80-х годов зрители не увидят Валерия Леонтьева.

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Артист сейчас находится в Майами на вилле с супругой у океана. Они вместе с Людмилой Исакович с 1972 года, но только в 1998-м зарегистрировали отношения официально. Исполнитель хитов «Дельтаплан» и «Казанова» не смог приехать в Москву на запись праздничного концерта.

Непонятно, когда возобновит – и возобновит ли Леонтьев концертную деятельность. Валерий Яковлевич всегда был достаточно закрытым человеком и не афишировал на публике свою частную жизнь. Как пишет «КП», даже близкие друзья не всегда были в курсе проблем артиста.

«Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, через что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву», - рассказывал Игорь Крутой.