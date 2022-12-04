В сети высмеяли украинскую певицу Лободу

Исполнительницу из Украины Светлану Лободу раскритиковали соотечественники и высмеяли граждане России за сообщение на русском языке в соцсетях, сообщает «Взгляд».
Лобода заявила о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики певицы обрушились на нее с упреками за использование русского языка. Некоторые поклонники написали ей оскорбления. Российских комментаторов использование русского языка со стороны Лободы повеселило. Они заявили, что русский язык «велик и могуч».
Украинская исполнительница планирует дать в Литве ряд выступлений в поддержку Украины. При этом местные власти выступили против, поскольку руководство страны считает репутацию Лободы противоречивой, а ее отношение к действиям Москвы на Украине – непонятным.
Ранее внешнеполитическое ведомство Литвы хотело объявить певицу нежелательной в стране персоной, но МИД не нашел юридических оснований. На этом фоне было объявлено об отмене концертов, однако позже продажу билетов возобновили.
Лобода покинула Россию после начала специальной военной операции. Она перебралась в Ригу.