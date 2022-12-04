В сети высмеяли украинскую певицу Лободу

Исполнительницу из Украины Светлану Лободу раскритиковали соотечественники и высмеяли граждане России за сообщение на русском языке в соцсетях, сообщает «Взгляд».

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Лобода заявила о том, что ее концерт в Вильнюсе состоится, хотя его и пришлось перенести на новую площадку. Украинские подписчики певицы обрушились на нее с упреками за использование русского языка. Некоторые поклонники написали ей оскорбления. Российских комментаторов использование русского языка со стороны Лободы повеселило. Они заявили, что русский язык «велик и могуч».

Украинская исполнительница планирует дать в Литве ряд выступлений в поддержку Украины. При этом местные власти выступили против, поскольку руководство страны считает репутацию Лободы противоречивой, а ее отношение к действиям Москвы на Украине – непонятным.

Ранее внешнеполитическое ведомство Литвы хотело объявить певицу нежелательной в стране персоной, но МИД не нашел юридических оснований. На этом фоне было объявлено об отмене концертов, однако позже продажу билетов возобновили.