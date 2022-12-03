В Москве избили бывшую жену Дениса Глушакова

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Инцидент произошел в центральном районе столицы в отеле «Лотте Плаза» 23 ноября. В номере Дарья находилась со своим молодым человеком. Об этом и узнал адвокат, который направился в отель выяснить отношения с парнем Дарьи.

В итоге пострадала девушка – Глушакова получила удар по голове от адвоката, в результате чего обратилась в больницу. Медики диагностировали сотрясение мозга. Сейчас Дарья проходит лечение дома.

Денис и Дарья поженились в 2009 году. В 2011 году пара впервые стала родителями. В 2016 году у футболиста родилась еще одна дочь.

В 2018 году Денис и Дарья развелись.