Джигурда сравнил Волочкову и Бузову

Никита Джигурда сравнил Ольгу Бузову со своей давней подругой, Анастасией Волочковой. По мнению эпатажного актера, между звездами есть очень много общего. Они очень трудолюбивы и умеют добиваться поставленной цели.

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Волочкова служила балету с детства, Бузова пришла в шоу-бизнес гораздо позже. Джигурда напомнил, что сначала Ольгу мало кто воспринимал всерьез, но, тем не менее она добилась всероссийской известности и стала звездой первой величины, - пишет 5 Канал.

«Дай бог Оленьке Бузовой, когда она будет постарше, сохранить себя на вершине. Потому что я отдаю отчет и понимаю, что девчонкам в шоу-бизнесе гораздо сложнее выдерживать. Можно достичь вершины, но удержаться на ней гораздо сложнее», —отметил артист

Что касается Волочковой, то Никита восхищен ее силой воли. Он рассказал, что 46-летняя балерина держит себя в ежовых рукавицах. Анастасия встает по утрам к станку, в каком бы состоянии она ни была.

Никита Джигурда объяснил одиночество певицы Ольги Бузовой тем, что ее потенциальные возлюбленные боятся популярности телеведущей.