Джигурда сравнил Волочкову и Бузову

Никита Джигурда сравнил Ольгу Бузову со своей давней подругой, Анастасией Волочковой. По мнению эпатажного актера, между звездами есть очень много общего. Они очень трудолюбивы и умеют добиваться поставленной цели.
Волочкова служила балету с детства, Бузова пришла в шоу-бизнес гораздо позже. Джигурда напомнил, что сначала Ольгу мало кто воспринимал всерьез, но, тем не менее она добилась всероссийской известности и стала звездой первой величины, - пишет 5 Канал.
«Дай бог Оленьке Бузовой, когда она будет постарше, сохранить себя на вершине. Потому что я отдаю отчет и понимаю, что девчонкам в шоу-бизнесе гораздо сложнее выдерживать. Можно достичь вершины, но удержаться на ней гораздо сложнее», —отметил артист
Что касается Волочковой, то Никита восхищен ее силой воли. Он рассказал, что 46-летняя балерина держит себя в ежовых рукавицах. Анастасия встает по утрам к станку, в каком бы состоянии она ни была.
Никита Джигурда объяснил одиночество певицы Ольги Бузовой тем, что ее потенциальные возлюбленные боятся популярности телеведущей.
«Они боятся публичности, боятся других конкурентов, видеть, как твою жену фотографируют, и она ездит по городам и поклонникам. А профессия актрисы и держится на том, чтобы ее любили, чтобы ее боготворили. Не каждому ортодоксальному мужчине это понравится», - пояснил Джигурда.