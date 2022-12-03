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1 час назад

Нагиев задумался о смене профессии

Ирина Лебедева

Дмитрий Нагиев, телеведущий и актер, в интервью YouTube-каналу «Skillbox Лекторий» заявил, что задумался о смене профессии. Нагиев озвучил, что хотел бы открыть барбершоп. Об этом рассказывает gazeta.ru.

Нагиев задумался о смене профессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие задумываются, не поменять ли работу. Даже я недавно ушел (речь о шоу «Голос»). Но поменять профессию стало проще. Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались». — пошутил артист.

Дмитрия Нагиева можно по праву назвать самым скрытным среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Он никак не комментирует ни свою личную жизнь, ни изменения в карьере, которые, кажется, у артиста сейчас происходят.

В последнее время Дмитрий словно затаился: он не появляется как в эфирах «Первого» телеканала, так и на светских мероприятиях. Сам Нагиев объясняет это тем, что у него творческий отпуск.

Шоу-бизнес,Дмитрий Нагиев,
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