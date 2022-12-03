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5 минут назад

«Временно не работает»: отец Урганта рассказал о сыне

Ирина Лебедева

Андрею Урганту накануне исполнилось 66 лет. Отвечая на вопросы журналистов, актер рассказал и о своей семье. По его словам, семья у него большая, и это предмет для гордости.

Стало известно, чем занимается оставшийся без работы Ургант
Фото: ТАССТАСС

Двое детей, Иван и Мария, четверо внуков. Двоюродный брат, его семья, дети внуки. Все тесно общаются, дружат, все по-своему успешны. Отсутствие же телевизионных проектов у сына Ивана Андрей считает временным явлением.

«Иван актер и телеведущий. Временно не работает. Воспитывает двух моих внучек».

Как информирует «Комсомольская Правда», передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала несколько месяцев назад в связи с проведением спецоперации на Украине.

Телеведущего и шоумена Ивана Урганта не пригласят сниматься в очередных «Елках». Новогодняя комедия «Елки-9» в этот раз не досчиталась Урганта и Сергея Светлакова.

Продюсер и сценарист Евгений Кулик объяснил, что в новом фильме сюжет написан под профессиональных актеров Добронравова, Серебрякова и других. Как посчитал Кулик со своей командой, Ургант и Светлаков с комедийными ролями справились бы плохо.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Андрей Ургант,Евгений Кулик,Сергей Светлаков,Первый канал,
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