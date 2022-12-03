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1 час назад

«Каждый день капельницы»: Кондулайнен восстанавливается после инсульта

Ирина Лебедева

Елена Кондулайнен была гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Артистка два года назад перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитацию. Елена рассказала, что до сих пор работает над восстановлением под руководством врачей в одном из медицинских центров Москвы. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

«Каждый день капельницы»: Кондулайнен восстанавливается после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Елена пока еще прихрамывает на правую ногу, и у нее плохо работает правая рука.

«Каждый день капельницы, эти боли в руке, невозможно. Еще моя правая рука не сгибается в локте», - пожаловалась Кондулайнен.

В тяжелый момент рядом с Еленой были сыновья – Михаил и Александр, коллеги и близкие. Телеведущий Дмитрий Дибров, который также перенес подобный недуг, поддерживает актрису и рассказывает, как легче перенести восстановление.

Шоу-бизнес,Елена Кондулайнен,Дмитрий Дибров,
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