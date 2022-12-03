«Каждый день капельницы»: Кондулайнен восстанавливается после инсульта

Елена Кондулайнен была гостьей шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Артистка два года назад перенесла инсульт и сейчас проходит реабилитацию. Елена рассказала, что до сих пор работает над восстановлением под руководством врачей в одном из медицинских центров Москвы. Об этом сообщает teleprogramma.pro.
Елена пока еще прихрамывает на правую ногу, и у нее плохо работает правая рука.
«Каждый день капельницы, эти боли в руке, невозможно. Еще моя правая рука не сгибается в локте», - пожаловалась Кондулайнен.
В тяжелый момент рядом с Еленой были сыновья – Михаил и Александр, коллеги и близкие. Телеведущий Дмитрий Дибров, который также перенес подобный недуг, поддерживает актрису и рассказывает, как легче перенести восстановление.