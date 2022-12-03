Леонидов вернулся из Израиля в Россию на заработки

«Сейчас я живу… Отчасти по-прежнему в Петербурге, отчасти в городе Нетании, который находится в 25 минутах от Тель-Авива. Дочь моя учится в Европе, сын ходит в школу в Израиле. Я работаю по всему миру, так что сказать, где я провожу большую часть времени, затрудняюсь. Пожалуй, я живу в двух местах — в Израиле и в России», - сказал музыкант.