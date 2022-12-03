Леонидов вернулся из Израиля в Россию на заработки

Максим Леонидов из бит-квартета «Секрет» после начала специальной военной операции на Украине уехал из России в Израиль. Тогда музыкант заявлял журналистам, что перебрался на землю обетованную окончательно и возвращаться не планирует.
«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, в Израиле», - отмечал Леонидов.
Однако уже через пару месяцев его увидели в России, выступающим с концертами по клубам, - пишет СтарХит.
А в недавнем интервью Максим признался, что действительно продолжает работать в России.
«Сейчас я живу… Отчасти по-прежнему в Петербурге, отчасти в городе Нетании, который находится в 25 минутах от Тель-Авива. Дочь моя учится в Европе, сын ходит в школу в Израиле. Я работаю по всему миру, так что сказать, где я провожу большую часть времени, затрудняюсь. Пожалуй, я живу в двух местах — в Израиле и в России», - сказал музыкант.
Ранее журналисты «Комсомольской правды» сообщали, сколько российские знаменитости получают за выступления на корпоративах. В списке оказался и певец, участник бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов.
Несмотря на то, что пик популярности Леонидова пройден и он редко появляется на телевидении, его гонорар за одно выступление на корпоративе оценивается в сумму от 500 до 800 тыс. рублей. В статье отмечается, что у Леонидова есть поклонники, которые могут себе позволить пригласить звезду на корпоративный вечер.