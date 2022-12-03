Бузова рассказала об очень важном событии в своей жизни

Ольга Бузова, недавно перебравшаяся в свою собственную квартиру, отпраздновала новоселье. Апартаменты за 120 миллионов рублей поющая телеведущая приобрела еще несколько лет назад, и три года в квартире шел ремонт.
В микроблоге Ольга выложила фото-и видеоотчет с мероприятия. Разделить радость от переезда в долгожданные стены она пригласила своего директора Арама Арчера, пиар-агента Антона Богославского, блогера Марию Погребняк и других друзей и коллег.
Об этом информирует gazeta.ru.
«Сегодня я устроила новоселье со своей командой и девочками. Это очень важное событие. Я шла к нему много-много лет, и это такое счастье!» — написала Бузова.
По версии рейтинга социальной сети "ВКонтакте" самым обсуждаемым инфлюенсером среди россиян в 2022 году стала певица и телеведущая Ольга Бузова.