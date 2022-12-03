Дибров: «Я стал резко забывать слова»

В феврале 2020 года Дмитрию Диброву, который находился на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», стало плохо. Шоумену повезло - находившийся рядом Леонид Якубович предположил возможность инсульта (диагноз позднее подтвердили медики),
вызвал скорую помощь, и Диброва отвезли в Боткинскую больницу.
Телеведущий довольно быстро восстановился, однако некоторые последствия перенесенного инсульта дают о себе знать до сих пор, - рассказал он в шоу «Секрет на миллион». Об этом пишет teleprogramma.pro.
«Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На пятой минуте начинает болеть голова», - признается телеведущий.
Ранее Дмитрий Дибров обвинил Максима Галкина в обмане. По словам телеведущего, в погоне за звонкой монетой его коллега откровенно лгал соотечественникам, рекламируя те или иные товары. Дмитрий Дибров сделал это заявление в эфире канала НТВ, беседуя с Лерой Кудрявцевой.