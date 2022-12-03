Дибров: «Я стал резко забывать слова»

В феврале 2020 года Дмитрию Диброву, который находился на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», стало плохо. Шоумену повезло - находившийся рядом Леонид Якубович предположил возможность инсульта (диагноз позднее подтвердили медики),

Фото: РИА Новости РИА Новости

вызвал скорую помощь, и Диброва отвезли в Боткинскую больницу.

Телеведущий довольно быстро восстановился, однако некоторые последствия перенесенного инсульта дают о себе знать до сих пор, - рассказал он в шоу «Секрет на миллион». Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На пятой минуте начинает болеть голова», - признается телеведущий.