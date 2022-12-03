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38 минут назад

Дибров: «Я стал резко забывать слова»

Ирина Лебедева

В феврале 2020 года Дмитрию Диброву, который находился на премьере фильма в кинотеатре «Октябрь», стало плохо. Шоумену повезло - находившийся рядом Леонид Якубович предположил возможность инсульта (диагноз позднее подтвердили медики),

Дибров: «Я стал резко забывать слова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

вызвал скорую помощь, и Диброва отвезли в Боткинскую больницу.

Телеведущий довольно быстро восстановился, однако некоторые последствия перенесенного инсульта дают о себе знать до сих пор, - рассказал он в шоу «Секрет на миллион». Об этом пишет teleprogramma.pro.

«Такое темное пятно появилось. Я стал резко забывать слова. Также труднее стало находиться в сауне, а я ее очень люблю. На пятой минуте начинает болеть голова», - признается телеведущий.

Ранее Дмитрий Дибров обвинил Максима Галкина в обмане. По словам телеведущего, в погоне за звонкой монетой его коллега откровенно лгал соотечественникам, рекламируя те или иные товары. Дмитрий Дибров сделал это заявление в эфире канала НТВ, беседуя с Лерой Кудрявцевой.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Леонид Якубович,Дмитрий Дибров,Лера Кудрявцева,
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