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56 минут назад

Сати Казанова осудила  увлечение Бони напитками из лиан и кактусов

Ирина Лебедева

Виктория Боня практикует сама и активно пропагандирует в своем микроблоге различные странные обряды, которые, по ее мнению, помогают ей достичь просветления.

Сати Казанова осудила увлечение Бони напитками из лиан и кактусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако о том, что кактусы, которые употребляет в пищу телеведущая, содержат галлюциногенные вещества, запрещенные во многих странах мира, в том числе и в России, еще в начале года рассказывала Ксения Собчак.

А недавно певица Сати Казанова в интервью ведущей FAMETIME TV Лауре Джугелия призналась, что еще 12 лет назад попробовала вместе с Боней напиток аяваска, оставивший у нее самые скверные воспоминания.

«Практика, в которую входит рвота, такое себе. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: „Господи, когда это закончится?“ Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают», - рассказала Сати.

«То есть Вика уже 12 лет делает ритуалы с аяваской?» - спросила Лаура.

Сама Боня считает, что это некий опыт, который помогает ей очищать дух и тело. Однако Сати по этому поводу высказалась резко.

«Если человек десять лет что-то употребляет, это уже наркомания».

Казанова привела в пример судьбы своих знакомых, которых подобные практики затянули на дно, - пишет «Комсомольская Правда».

«Подсаживаться на годы и считать это своим достижением - нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», - констатировала певица.

Недавно телеведущая Виктория Боня написала в микроблоге, что было время, когда она месяц жила в метро.

«Как только переехала в Москву, первый месяц ночевала на кольцевой ветке метро, спала от открытия и до обеда», - сказала телеведущая.

По словам Бони, этот опыт закалил ее.

Шоу-бизнес,Лаура Джугелия,Сати Казанова,Виктория Боня,Ксения Собчак,
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