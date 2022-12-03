Сати Казанова осудила  увлечение Бони напитками из лиан и кактусов

Виктория Боня практикует сама и активно пропагандирует в своем микроблоге различные странные обряды, которые, по ее мнению, помогают ей достичь просветления.
Однако о том, что кактусы, которые употребляет в пищу телеведущая, содержат галлюциногенные вещества, запрещенные во многих странах мира, в том числе и в России, еще в начале года рассказывала Ксения Собчак.
А недавно певица Сати Казанова в интервью ведущей FAMETIME TV Лауре Джугелия призналась, что еще 12 лет назад попробовала вместе с Боней напиток аяваска, оставивший у нее самые скверные воспоминания.
«Практика, в которую входит рвота, такое себе. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: „Господи, когда это закончится?“ Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают», - рассказала Сати.
«То есть Вика уже 12 лет делает ритуалы с аяваской?» - спросила Лаура.
Сама Боня считает, что это некий опыт, который помогает ей очищать дух и тело. Однако Сати по этому поводу высказалась резко.
«Если человек десять лет что-то употребляет, это уже наркомания».
Казанова привела в пример судьбы своих знакомых, которых подобные практики затянули на дно, - пишет «Комсомольская Правда».
«Подсаживаться на годы и считать это своим достижением - нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», - констатировала певица.
Недавно телеведущая Виктория Боня написала в микроблоге, что было время, когда она месяц жила в метро.
«Как только переехала в Москву, первый месяц ночевала на кольцевой ветке метро, спала от открытия и до обеда», - сказала телеведущая.
По словам Бони, этот опыт закалил ее.