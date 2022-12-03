Сати Казанова осудила  увлечение Бони напитками из лиан и кактусов

«Подсаживаться на годы и считать это своим достижением - нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», - констатировала певица.