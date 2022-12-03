Пугачева решила особым способом помочь ВСУ

Певица Алла Пугачева организовала экскурсии по своему замку в деревне Грязь стоимостью в 10 тысяч рублей. Все собранные деньги она будет перечислять в благотворительный фонд, помогающий Военным силам Украины закупить амуницию и оборудование. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Фото: ТАСС ТАСС

На экскурсионных билетах, пишет издание, есть надпись: «Все средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительный фонд Елены Зеленской».

Посетители смогут посмотреть будуары Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в замке в деревне Грязь, а также «гардеробные и клозеты». Стоимость одного билета — 10 тысяч рублей.

Фонд Елены Зеленской, куда будут направлены все вырученные средства за экскурсию по замку Пугачевой и Галкина, занимается закупками военной техники и амуниции для армии Украины. Елена Зеленская — супруга главы Украины Владимира Зеленского.

Фотографии билетов на экскурсию появились в социальных сетях в пятницу, 2 декабря. Как сообщило украинское информационное агентство УНИАН, в данный момент попасть на экскурсию можно только по приглашению.