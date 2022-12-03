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14 минут назад

Петросян отреагировал на сообщение о своей смерти

Мослентаиещё 8

На сообщение о своей смерти отреагировал популярный юморист Евгений Петросян. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он сообщил, что в сети распространился фейковый ролик о его кончине.

Петросян отреагировал на сообщение о своей смерти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека», — написал артист.

Он добавил, что в ролике также была приведена его биография с фактическими ошибками.

Жена Петросяна Брухунова не собирается покидать Россию

Петросян назвал автора фейка «извращенцем» и отметил, что на канале этого человека не в первый раз публикуются ролики с недостоверной информацией о смерти звезд.

«С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Теперь, с другой стороны, говорят, это хорошая примета — значит, не дождутся!» — заключил юморист.

Ранее Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой отправился в отпуск на Мальдивы. Брухунова поблагодарила своего звездного супруга за то, что тот сразу разглядел в ней признаки усталости и предложил отдохнуть.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,
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