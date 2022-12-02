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1 час назад

Волочкова при всех толкнула жену своего бывшего мужа на премии «Событии года – 2022»

Слово и Дело

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова толкнула телеведущую Елену Николаеву на мероприятии в честь премии «Событие года – 2022».

Волочкова прилюдно толкнула жену своего бывшего мужа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Николаева является новой избранницей бывшего мужа балерины композитора Игоря Вдовина.

Балерина встретилась с возлюбленной бывшего супруга на прошедшем награждении. В Сети опубликовали видео, как Волочкова подошла к Николаевой и будто случайно толкнула ее спиной.

Ситуация произошла во время общения с прессой. Инцидент не получил продолжения, так как звезды разошлись по разным сторонам, передает портал StarHit.

Шоу-бизнес,Елена Николаева,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
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