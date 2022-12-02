Волочкова прилюдно толкнула жену своего бывшего мужа

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова толкнула телеведущую Елену Николаеву на мероприятии в честь премии «Событие года – 2022».

Николаева является новой избранницей бывшего мужа балерины композитора Игоря Вдовина.

Балерина встретилась с возлюбленной бывшего супруга на прошедшем награждении. В Сети опубликовали видео, как Волочкова подошла к Николаевой и будто случайно толкнула ее спиной.