Смолов променял внучку Ельцина на «Вице-мисс Россия-2018»

Форвард московского «Динамо» Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву на обладательницу титула «Первая вице-мисс Россия-2018» Виолетту Тюркину. Как сообщает StarHit, недавно наследница экс-президента РФ удалила все совместные фотографии с футболистом.
Поклонники участницы конкурсов красоты отмечают, что Тюркина в совершенстве владеет испанским и свободно говорит на английском. Сама она родом из Белгорода, однако училась в испанском вузе, где изучала управление бизнесом. 24-летняя блондинка любит спорт — она катается на сноуборде и серфе.
Отметим, что и Юмашева не осталась без пары. Поклонники футболиста давно заподозрили, что она нашла себе нового парня-иностранца. У Марии нет проблем с общением с людьми из других стран, поскольку с детства она изучала несколько языков.
Напомним, что Смолов начал встречаться с Юмашевой еще в 2019 году, когда девушке было всего 17 лет. Пара часто летала на отдых и даже собиралась пожениться на живописном острове.