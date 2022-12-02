В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 61.15EUR 63.83
Войти в почту
1 час назад

Смолов променял внучку Ельцина на «Вице-мисс Россия-2018»

Никита Бородкин

Форвард московского «Динамо» Федор Смолов променял внучку Бориса Ельцина Марию Юмашеву на обладательницу титула «Первая вице-мисс Россия-2018» Виолетту Тюркину. Как сообщает StarHit, недавно наследница экс-президента РФ удалила все совместные фотографии с футболистом.

Смолов променял внучку Ельцина на «Вице-мисс Россия-2018»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поклонники участницы конкурсов красоты отмечают, что Тюркина в совершенстве владеет испанским и свободно говорит на английском. Сама она родом из Белгорода, однако училась в испанском вузе, где изучала управление бизнесом. 24-летняя блондинка любит спорт — она катается на сноуборде и серфе.

Отметим, что и Юмашева не осталась без пары. Поклонники футболиста давно заподозрили, что она нашла себе нового парня-иностранца. У Марии нет проблем с общением с людьми из других стран, поскольку с детства она изучала несколько языков.

Напомним, что Смолов начал встречаться с Юмашевой еще в 2019 году, когда девушке было всего 17 лет. Пара часто летала на отдых и даже собиралась пожениться на живописном острове.

Шоу-бизнес,Мария Юмашева,Федор Смолов,Борис Ельцин,Динамо,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители