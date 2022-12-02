Смолов променял внучку Ельцина на «Вице-мисс Россия-2018»

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Поклонники участницы конкурсов красоты отмечают, что Тюркина в совершенстве владеет испанским и свободно говорит на английском. Сама она родом из Белгорода, однако училась в испанском вузе, где изучала управление бизнесом. 24-летняя блондинка любит спорт — она катается на сноуборде и серфе.

Отметим, что и Юмашева не осталась без пары. Поклонники футболиста давно заподозрили, что она нашла себе нового парня-иностранца. У Марии нет проблем с общением с людьми из других стран, поскольку с детства она изучала несколько языков.