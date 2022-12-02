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1 час назад

Чтобы начать новую жизнь: внук Софии Ротару объяснил свой побег из Украины

Popcake.tvиещё 1

Внук Софии Ротару Анатолий в этом году стал героем светской хроники. Дело в том, что его задержали на украинской границе, так как он хотел сбежать из страны из-за мобилизации. В итоге он все-таки смог отправиться в Европу и обосновался там.

Внук Софии Ротару объяснил свой побег из Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас Анатолий занимается музыкой и планирует релизы на следующий год. Молодой артист рассказал, почему покинул родную страну, и какие у него дальнейшие перспективы в Европе.

По словам Анатолия, 2022 год стал для него самым сложным. Он подчеркнул, что вынужден был покинуть Украину, чтобы «начать новую жизнь». Больше шести месяцев Анатолий жил, словно он «кочевник». Но именно то, что произошло, многому его научило.

В 2023 году выйдет первый трек Анатолия, который он записал на берлинском лейбле. Он не планирует останавливаться на начатом и ведет переговоры с другими европейскими компаниями. Анатолий занимается электронной музыкой и подчеркивает, что изучает разные жанры этого направления. Более того, он собирается осваивать еще и продюсерскую деятельность. Анатолий верит в себя и свои силы и надеется, что у него все получится.

Шоу-бизнес,София Ротару,
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