«Плачутся, напьются и звонят»: Сергей Астахов об уехавших из РФ

Многие российские артисты в этом году эмигрировали в другие страны. А те, кто остался, часто получают вопросы от публики о своих планах на переезд. Актер Сергей Астахов высказал свое отношение к уехавшим коллегам и рассказал, что сам думает об эмиграции.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Артем Геодакян / ТАСС

Он признался, что никогда не мечтал о Голливуде. Артист подчеркнул, что его родина — здесь, и свое будущее он всегда связывал только с Россией. Астахов не понимает, как люди так легко берут и меняют страну. По его наблюдениям, это зачастую заканчивается драмой.

— Многие артисты уехали, потом оттуда плачутся-скулят, напьются и звонят, сходят с ума. Мне это неинтересно. Это их проблемы, как они реализовываются, и что они там делают. Мне бывает звонят оттуда: «Как там у вас дела?» Задолбали! Чего ты звонишь? Тебе не нравится здесь — сиди в Америке, ешь гамбургеры и улыбайся с кока-колы. И думай, что ты самый счастливый, — заявил актер изданию «Комсомольская правда».