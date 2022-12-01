Лолита поделилась впечатлениями о фильме «СамоИрония судьбы»

Певица Лолита Милявская поделилась впечатлениями о фильме «СамоИрония судьбы». Об этом она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».
По словам Милявской, она жалеет, что не приняла участие в проекте.
«Потому что те эпизоды, которые я увидела, подтверждают мое желание впервые за многие годы бросить все и усесться к телевизору. Мне кажется, что это будет единственное светлое пятно в этот Новый год на ТВ», — объяснила артистка.
Лолита призналась, она любит все, что связано с самоиронией. Она подчеркнула, что сначала стоит посмотреть картину, прежде чем рассуждать, «обгадили ли классику или нет». Милявская считает, что нет. Певица отметила, что грядущая картина состоит из маленьких фрагментов «самых культовых и самых смешных» российских и зарубежных комедий.
Артистка добавила, что у нее большие ожидания от «СамоИронии судьбы».
«Мне хочется в Новый год получать огромное количество положительных эмоций, и я думаю, что это единственная анонсированная работа, которая мне точно это обещает», — заявила Лолита.