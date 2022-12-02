Глюкоза призналась в кризисе отношений с мужем

«У Саши были и изменения в карьере, и какие-то внутренние тоже. 40 лет — страшный возраст. А у меня наоборот, только вот я родила. Я всех родила, я наконец-то могу выдохнуть, почувствовать себя женщиной. В этом плане случился рассинхрон, что я могу куда-то пойти, а ему хотелось посидеть дома», — рассказала Глюкоза.