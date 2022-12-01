Киркоров сделал дочери люксовый подарок

Певец Филипп Киркоров сделал своей дочери Алле-Виктории люксовый подарок на 11-летие — серьги из последней колеккции Louis Vuitton. Ролик своего поздравления артист опубликовал у себя в социальной сети.

«Ты такая красивая, куколка моя! С днем рождения, моя девочка, моя гордость, мое счастье! Чтоб тебя всю жизнь преследует только французский поцелуй. И вот тебе самая последняя коллекция Louis Vuitton», — вручил Киркоров дочери две подарочные коробки.

Первый подарок заинтересовал именинницу меньше второго, который она сразу же принялась открывать.

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При этом Алла-Виктория отметила, что если в коробке находятся серьги, то она их «сейчас же наденет».

«Да, это серьги. Такие же милые, как и ты. Смотри, какие красивые. Папа достал коллекционные», — прокомментировал подарок певец, продемонстрировав их уже на ушах дочери.

Киркоров купил Алле-Виктории серьги из особого выпуска Louis Vuitton, подготовленного французской компанией с японским дизайнером Nigo. Он включает в себя три серьги в виде ключевых персонажей капсульной коллекции — утки и тигра, еще одно украшение выполнено в форме сердца. Набор стоит 52 тысячи рублей и сейчас недоступен для покупке.