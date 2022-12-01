Пугачева осталась без работы после отъезда из России

Певица Алла Пугачева лишилась работы после переезда из России. Как сообщает «МК», промоутер Сергей Лавров рассказал, что в этом году никто не заказывает выступления Примадонны — она запрашивает огромные суммы, но российские олигархи не хотят приглашать ее на свои корпоративы из-за критики властей.

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Сейчас за 40-минутное выступление Пугачева просит от 20 млн рублей, тогда как раньше ее расценки были в два раза скромнее — от 10 млн рублей. Зачастую на корпоративы ее приглашали обеспеченные компании, которые хотели таким образом подтвердить свой статус.

«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов. И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет», — отметил Лавров.