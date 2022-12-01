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11 минут назад

Пугачева осталась без работы после отъезда из России

Никита Бородкин

Певица Алла Пугачева лишилась работы после переезда из России. Как сообщает «МК», промоутер Сергей Лавров рассказал, что в этом году никто не заказывает выступления Примадонны — она запрашивает огромные суммы, но российские олигархи не хотят приглашать ее на свои корпоративы из-за критики властей.

Пугачева осталась без работы после отъезда из России
Фото: ТАССТАСС

Сейчас за 40-минутное выступление Пугачева просит от 20 млн рублей, тогда как раньше ее расценки были в два раза скромнее — от 10 млн рублей. Зачастую на корпоративы ее приглашали обеспеченные компании, которые хотели таким образом подтвердить свой статус.

«У Аллы Борисовны в этом году нет корпоративов. И думаю, что не будет. Дешево она не едет, а дорого никто не берет», — отметил Лавров.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России в Израиль. В конце лета Примадонна на некоторое время вернулась в Москву, после чего снова покинула родину, выставив на продажу знаменитый замок пары в подмосковной деревне Грязь. Известно, что в мае этого года певица получила израильское гражданство.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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