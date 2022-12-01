Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года

Составители рейтинга отметили, что Айлиш достигла больших высот за свои 20 лет. «Билли Айлиш стала ведущей артисткой [фестивалей] Гластонбери и Коачеллы, семикратной обладательницей "Грэмми", исполнительницей бондовской темы [в фильме "Не время умирать" (2021)] и лауреатом "Оскара", прежде чем достигла возраста, когда в США разрешено употребление алкоголя», — было сказано в описании под фотографией певицы.