В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
13 минут назад

Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года

Lenta.ruиещё 1

Американская исполнительница Билли Айлиш попала в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии Financial Times. Полный перечень опубликован на сайте издания.

Билли Айлиш попала в список самых влиятельных женщин 2022 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Составители рейтинга отметили, что Айлиш достигла больших высот за свои 20 лет. «Билли Айлиш стала ведущей артисткой [фестивалей] Гластонбери и Коачеллы, семикратной обладательницей "Грэмми", исполнительницей бондовской темы [в фильме "Не время умирать" (2021)] и лауреатом "Оскара", прежде чем достигла возраста, когда в США разрешено употребление алкоголя», — было сказано в описании под фотографией певицы.

Из представителей творческой сферы в список также попали малазийская актриса Мишель Йео, режиссер Цици Дангарембга, писательница Энни Эрно и художница Энн Имхоф. Самыми влиятельными женщинами были также признаны судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, генеральный директор Saint Laurent Франческа Беллеттини, премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод» Александра Матвийчук и другие.

Ранее Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории».

Шоу-бизнес,Билли Айлиш,Мишель Йео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители