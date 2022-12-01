Рэпер Жиган выступил перед мобилизованными военнослужащими

Российский рэпер Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков) выступил перед мобилизованными из Курганской области в не названной военной части. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на социальных сети находящихся в военной части граждан.
Жиган обратился к мобилизованным, называя их «братцами».
«Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог», — сказал рэпер, пожелав собравшимся удачи и ангела-хранителя.
Рэпер уже рассказывал, что собирается поехать с выступлениями поддержки в зону проводимой спецоперации и посетить присоединенные к России в 2022 году территории.