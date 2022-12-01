Рэпер Жиган выступил перед мобилизованными военнослужащими

«Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог», — сказал рэпер, пожелав собравшимся удачи и ангела-хранителя.