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19 минут назад

Рэпер Рома Жиган выступил перед мобилизованными военнослужащими

Газета.Ru

Российский рэпер Рома Жиган (настоящее имя Роман Чумаков) выступил перед мобилизованными из Курганской области в не названной военной части. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на социальных сети находящихся в военной части граждан.

Рэпер Жиган выступил перед мобилизованными военнослужащими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жиган обратился к мобилизованным, называя их «братцами».

«Братцы, вы — настоящие воины! Вы сегодня стоите на рубежах нашей великой страны и боретесь с этой нечистью, которая зашла на наши рубежи. Братцы, храни вас Бог», — сказал рэпер, пожелав собравшимся удачи и ангела-хранителя.

Рэпер уже рассказывал, что собирается поехать с выступлениями поддержки в зону проводимой спецоперации и посетить присоединенные к России в 2022 году территории.

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