Гузеева решила избавиться от вредной привычки

Лариса Гузеева решила встать на путь исправления. Еще несколько лет назад телеведущая победила страсть к курению. А теперь она хочет вытеснить из своего лексикона нецензурные выражения. Ни для кого не секрет, что женщина может грубо ответить своим недоброжелателям. К примеру, Гузеева не раз обращалась к хейтерам, используя крепкое словцо.

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«Что-то мне надоело материться. Курить бросила, и я молодец. Даю себе обет: до НГ сама себя штрафую за любое грязное. Ничего не хочу слушать про великий и могучий, про Пушкина и других гениев, что изъяснялись на этом самом. Я не Пушкин», — написала телеведущая в своей социальной сети.

Знаменитость резко отвечает на критику в свой адрес. Пару лет назад, женщина опубликовала фотографию со своими подругами, а злопыхатель отметил, что они похожи на алкоголичек.

«Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий, жалею», — ответила Гузеева.

Кстати, в далеком прошлом, Лариса правда страдала от алкогольной зависимости. Эта опасная привычка едва не стоила ей жизни. Первый муж актрисы страдал от наркотической зависимости. Женщина пыталась помочь супругу справиться. Однако она и сама начала глушить свою боль от безысходности алкоголем.

«Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен, и правильно делал. Хорошо — не убил. Он стучал гантелей по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелей», — рассказывала знаменитость.

Один удар мог стать последним для нее.