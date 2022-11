Скончалась солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Кристин Макви стала известна после того, как написала и исполнила такие хиты британско-американской группы Fleetwood Mac, как Don"t Stop, Little Lies, Everywhere, Over My Head и You Make Loving Fun. Она покинула группу в 1998 году после 28 лет работы в её составе, однако вновь вернулась в коллектив в 2014 году. Макви была одной из восьми участников группы, которые удостоились места в Зале славы рок-н-ролла.