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1 час назад

Скончалась солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви

Елена Прошина

На 80-м году жизни скончалась солистка британской рок-группы Fleetwood Mac Кристин Макви. О её смерти сообщили родственники исполнительницы в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Скончалась солистка группы Fleetwood Mac Кристин Макви
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Она мирно скончалась в больнице сегодня утром, в среду, 30 ноября 2022 года, после непродолжительной болезни», – сообщили родственники Макви в социальной сети.

Кристин Макви стала известна после того, как написала и исполнила такие хиты британско-американской группы Fleetwood Mac, как Don"t Stop, Little Lies, Everywhere, Over My Head и You Make Loving Fun. Она покинула группу в 1998 году после 28 лет работы в её составе, однако вновь вернулась в коллектив в 2014 году. Макви была одной из восьми участников группы, которые удостоились места в Зале славы рок-н-ролла.

Группа Fleetwood Mac была основана в Лондоне в 1967 году. За время её существования было продано более 100 миллионов пластинок Fleetwood Mac по всему миру – это сделало их одной из самых успешных групп в истории.

Напомним, 8 ноября на 77-м году жизни ушёл из жизни бывший фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн МакКафферти.

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