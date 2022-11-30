В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

У Бориса Моисеева обнаружился родной сын

Passion.ru

Скандал вокруг наследства знаменитого шоу-мена Бориса Моисеева разразился нешуточный.

У Бориса Моисеева обнаружился родной сын
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме ближайших друзей и родственников, претендентом на богатства, оставленные певцом, известным своей нетрадиционной ориентацией, внезапно оказался его... сын.

Внезапный слух о родном чаде великого провокатора быстро подхватили российские СМИ.

Взялся возвести себя в статус отпрыска чуть менее известный, но не менее культовый скандалист Стас Борецкий.

Являясь действующим президентом Союза ритуальных агентов, Борецкий намерился даже эксгумировать тело почившего фрика, чтобы взять анализ ДНК и провести собственный тест на отцовство.

Если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию, - не унимается Стас, все анализы готов оплатить. В конце-концов, это последняя надежда, что я, наконец-то, обрету отца», — добавляет он.

Известно, что отказа шоумен не приемлет, и настроен весьма серьезно.

Шоу-бизнес,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители