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26 минут назад

На Меган Маркл и принца Гарри готовилось несколько покушений

Super.ru

Казалось, покушения на монархов остались в далеком прошлом, но как бы не так. В наше время члены королевской семьи постоянно пребывают в опасности: повышенное внимание к их персонам гарантирует, что среди миллионов фанатов обязательно найдутся злоумышленники. По словам бывшего главы отдела по борьбе с терроризмом полиции Лондона Анила Канти Басу, герцогу и герцогине Сассекским не раз поступали «отвратительные и очень реальные» угрозы, которые вполне могли превратиться в попытку покушения.

На Меган Маркл и принца Гарри готовилось несколько покушений
Фото: Super.ruSuper.ru

«Если бы вы видели то, что было написано в письмах в адрес членов королевской семьи, — сказал чиновник телеканалу 4News. — И та агрессивная и неприемлемая риторика, которая до сих пор существует в интернете... Они постоянно чувствовали, что их жизнь в Великобритании под угрозой».

Полицейский и его команда уже привлекли к ответственности несколько человек, причастных к угрозам.

Сам принц Гарри не раз отмечал, что переезд в США связан прежде всего с желанием уберечь жену и детей. Опасения связаны с его матерью Дианой: принц считает, что ее преследовали до самой смерти.

Шоу-бизнес,принц Гарри,
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