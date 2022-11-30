На Меган Маркл и принца Гарри готовилось несколько покушений

Казалось, покушения на монархов остались в далеком прошлом, но как бы не так. В наше время члены королевской семьи постоянно пребывают в опасности: повышенное внимание к их персонам гарантирует, что среди миллионов фанатов обязательно найдутся злоумышленники. По словам бывшего главы отдела по борьбе с терроризмом полиции Лондона Анила Канти Басу, герцогу и герцогине Сассекским не раз поступали «отвратительные и очень реальные» угрозы, которые вполне могли превратиться в попытку покушения.