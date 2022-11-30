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27 минут назад

В России стриптиза не будет: сын Наташи Королевой планирует покинуть страну

Passion.ru

Наташа Королева считается самой откровенной звездой отечественного шоу-бизнеса, которая всегда делится эксклюзивными подробностями о себе. На днях стало известно, что ее единственный сын планирует уехать из России.

Сын Наташи Королевой решил покинуть страну
Фото: Passion.ruPassion.ru

Сейчас Архип является студентом московского университета. Тем не менее юноша признался: в РФ он не видит своего будущего, поэтому размышляет о переезде в другую страну. Пока молодой человек не имеет точного плана, но Архип уверен, что за новой жизнью он отправится вместе с любимой девушкой Мелиссой.

Как сообщает источник, звездная мама не препятствует плану сына. Артистка убеждена: Архип — взрослый и сам способен принимать решения.

Ранее Дмитрий Нагиев рассказал об эротическом сне, который взволновал фантазию женщин. Подробности читайте в этой статье.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Дмитрий Нагиев,
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