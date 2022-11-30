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55 минут назад

Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд

Елена Прошина

Порноактриса Юлия Романова, выступающая под псевдонимом Ева Элфи, стала самой популярной звездой кино доя взрослых на сайте PornoHub, сообщает Газета.ru.

Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд
Фото: VKVK

«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» — написала Элфи, приложив к посту скрин своего профиля на PornoHub, где видно, что она находится на первом месте в рейтинге сайта.

Актриса также поделилась, что, начиная свою карьеру четыре года назад, она мечтала показать всему миру, что «у любви нет стандартов, и успешной моделью может стать каждый». Элфи поблагодарила своих поклонников за поддержку и «невероятные эмоции».

Кроме нее в топ-5 рейтинга PornoHub вошли американки Лана Роудс, Абелла Дейнджер, Райли Рид и австралийка Анджела Уайт.

Элфи родилась в 1997 году в Омске. Свою карьеру в порноиндустрии она начала в 2018 году.

Шоу-бизнес,Юлия Романова,
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