Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд

«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» — написала Элфи, приложив к посту скрин своего профиля на PornoHub, где видно, что она находится на первом месте в рейтинге сайта.