Россиянка возглавила рейтинг мировых порнозвезд

Порноактриса Юлия Романова, выступающая под псевдонимом Ева Элфи, стала самой популярной звездой кино доя взрослых на сайте PornoHub, сообщает Газета.ru.
«Боже мой! Я не могу поверить, что это реально! Я стала топ-1 порноактрисой в мире. Все благодаря вам!» — написала Элфи, приложив к посту скрин своего профиля на PornoHub, где видно, что она находится на первом месте в рейтинге сайта.
Актриса также поделилась, что, начиная свою карьеру четыре года назад, она мечтала показать всему миру, что «у любви нет стандартов, и успешной моделью может стать каждый». Элфи поблагодарила своих поклонников за поддержку и «невероятные эмоции».
Кроме нее в топ-5 рейтинга PornoHub вошли американки Лана Роудс, Абелла Дейнджер, Райли Рид и австралийка Анджела Уайт.
Элфи родилась в 1997 году в Омске. Свою карьеру в порноиндустрии она начала в 2018 году.