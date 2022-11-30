В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Анна Семенович рассказала о проблемах со здоровьем

Газета.Ruиещё 1

Певица Анна Семенович вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), объяснив, почему не появлялась в социальных сетях последние несколько дней.

Анна Семенович рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семенович рассказала о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что очень сильно отравилась 2 28 ноября. По словам артистки, у нее не было сил, «чтобы взять телефон в руки». На данный момент звезда чувствует себя нормально и готовится к съемкам различных проектов. Она добавила, что в эти дни также отравились ее трое знакомые.

«То ли какой-то вирусняк ходит.. В общем, непонятно что, но все травятся», — поделилась Семенович.

Она пожелала фанатам здоровья и хорошего настроения.

Ранее Семенович заявила, что принципиально не взвешивается после похудения.

Шоу-бизнес,Анна Семенович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители