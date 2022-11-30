Анна Семенович рассказала о проблемах со здоровьем

Певица Анна Семенович вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), объяснив, почему не появлялась в социальных сетях последние несколько дней.

Семенович рассказала о проблемах со здоровьем. Она сообщила, что очень сильно отравилась 2 28 ноября. По словам артистки, у нее не было сил, «чтобы взять телефон в руки». На данный момент звезда чувствует себя нормально и готовится к съемкам различных проектов. Она добавила, что в эти дни также отравились ее трое знакомые.