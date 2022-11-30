Якубович рассказал о неожиданном новогоднем предложении Эрнсту

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в беседе с kp.ru об идее для неожиданного празднования Нового года на Первом канале.
По словам Якубовича, сейчас его вариант новогоднего "Огонька" рассматривает руководство канала.
"Я предложил свою идею празднование Нового года на 1-м канале. Если мое предложение примет генеральный директор канала Константин Эрнст, это будет абсолютно новый, неожиданный Новый год", - заверил он.
Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал список участников грядущего "Голубого огонька" одного из центральных каналов, попавший в сеть. Рудченко отметил, что список артистов для новогоднего шоу "неплохой", однако он бы добавил еще певца Хабиба.