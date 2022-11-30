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50 минут назад

Якубович предложил Эрнсту неожиданную идею для Нового года на Первом канале

Газета.Ruиещё 1

Ведущий телепередачи "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в беседе с kp.ru об идее для неожиданного празднования Нового года на Первом канале.

Якубович рассказал о неожиданном новогоднем предложении Эрнсту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Якубовича, сейчас его вариант новогоднего "Огонька" рассматривает руководство канала.

"Я предложил свою идею празднование Нового года на 1-м канале. Если мое предложение примет генеральный директор канала Константин Эрнст, это будет абсолютно новый, неожиданный Новый год", - заверил он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко прокомментировал список участников грядущего "Голубого огонька" одного из центральных каналов, попавший в сеть. Рудченко отметил, что список артистов для новогоднего шоу "неплохой", однако он бы добавил еще певца Хабиба.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Леонид Якубович,Первый канал,
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