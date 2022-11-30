Пугачева ликвидирует свою последнюю компанию в РФ

Певица Алла Пугачева запустила ликвидацию последней, принадлежащей ей в России компании «АБП». Об этом пишет «Октагон».
Компания занималась организацией концертов исполнительницы, а также вела деятельность радиостанции «Радио Алла» в 2010 году. Фирма была оформлена на директора артистки Елену Чупракову.
Из юридических документов компании следует, что реклама выступлений Пугачевой представляла общественную значимость, а потому размещалась бесплатно в качестве наружной социальной рекламы. Кроме того, фирма занималась выступлениями звезды.
С 2019 по 2021 год ежегодная прибыль компании уменьшилась в 23 раза — до трех миллионов рублей. Заявление о ликвидации подано на 23 ноября. Заключение по делу певицы будет озвучено в четверг, 1 декабря.